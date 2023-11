F1: Leclerc, 'Ferrari lavora per trasformare pole in vittoria'

Ottimismo in Ferrari in vista del Gran Premio del Brasile. La pole position nell'ultimo Gp in Messico segnala che le rosse sono in ripresa ma che manca ancora qualcosa per fare bene in gara: "Al momento non abbiamo la macchina per trasformare le pole in risultati importanti in gara", afferma Charles Leclerc nella tradizionale conferenza stampa che precede il weekend in pista. "Però è chiaro che preferirei vincere che fare un'altra pole. È difficile fare previsioni, soprattutto nei weekend con la Sprint come questo. Se commetti un errore con l'assetto nelle libere, non puoi più recuperare". "Mercedes ha un piccolo vantaggio per il secondo posto nella classifica costruttori, però noi stiamo riuscendo a mettere pressione e noi non dobbiamo commettere errori. Speriamo di poter concludere davanti. Passo gara? Sembra un po' il nostro punto debole, andiamo meglio in qualifica e c'è una cerca incostanza negli stint a seconda di mescole e pista. E' un problema di costanza e ci stiamo impegnando per migliorare in questo finale e per il prossimo anno", fa eco Carlos Sainz.