F1, Leclerc, Ferrari può sfruttare il weekend a Las Vegas

Vediamo se questo weekend può essere un'ottima occasione per noi? Sulla carta sì, ma le temperature previste saranno piuttosto basse e dovremo tutti tenerne conto. Charles Leclerc è impaziente di cominciare a correre a Las Vegas, dove la Formula 1 tornerà dopo oltre 40 anni. "Mi piacciono molto i circuiti cittadini e Las Vegas - afferma il pilota monegasco della Ferrari - dovrebbe essere più adatto alle caratteristiche della nostra macchina rispetto alle ultime gare". Leclerc è curioso di provare la pista dal vivo: "Quando ho provato il circuito al simulatore, non ero entusiasta dopo aver visto il disegno sulla carta, ma una volta salito in macchina mi ha sorpreso in positivo. Non vedo l'ora di provarlo dal vivo, ci sono diversi punti in cui si deve frenare in combinato e non sarà facile evitare bloccaggi all'anteriore".