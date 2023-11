F1: Leclerc, 'la pole a Las Vegas è grandiosa'

"Sono molto felice per questo risultato. Centrare la pole position nell'esordio di Las Vegas è qualcosa di grandioso, come tutta l'atmosfera qui attorno": così Charles Leclerc commenta la pole position del gran premio di Las Vegas. "C'è grande entusiasmo, uno scenario unico e anche un pubblico calorosissimo - ha aggiunto il pilota della Ferrari - Peccato per i miei giri nella Q3. Dopo aver fatto molto bene tra Q1 e Q2, nella manche decisiva non sono stato impeccabile. Per fortuna il mio crono è stato sufficiente. Ora dobbiamo mettere tutto assieme in vista di domani. Peccato non avere tutta la prima fila rossa per colpa della penalità di Carlos Sainz. Domani dovrò battagliare con Max Verstappen e penso di avere a disposizione le prestazioni giuste per giocarmela. Però, solitamente, la domenica soffriamo in molti aspetti. Dobbiamo dare tutto".