F1: Leclerc "qualifica speciale, sono davvero contento"

"È stato bello, la sensazione dopo un bel giro di qualifica qui è sempre molto speciale, perciò sono davvero contento. Le qualifiche però non sono tutto, per quanto aiutino molto per la gara, quindi dobbiamo mettere tutto insieme domani". Lo ha detto Charles Leclerc, autore della pole position nel Gp di Monaco, la sua 24/a in carriera e la terza a Montecarlo. "Ho bisogno di fare una buona partenza domani e se ci riuscirò spero che Carlos possa seguirmi e andare con me davanti a tutti - ha proseguito il monegasco -. Se saremo in due lì davanti potremo controllare la gara e puntare ad un grande risultato". Sainz con l'altra Ferrari ha chiuso le qualifiche al terzo posto e partirà dalla seconda fila dietro al compagno di squadra, che avrà al suo fianco Oscar Piastri con la McLaren.