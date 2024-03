F1: Leclerc 'Red Bull avanti, ma abbiamo chance per la pole'

"Siamo andati meglio rispetto alle ultime due gare, ma Red Bull non ha spinto e secondo me sono ancora davanti. Però il passo gara è buono a abbiamo buone possibilità di fare la pole". Charles Leclerc ha segnato il miglior tempo nelle seconde libere del gp d'Australia e guarda con fiducia alle qualifiche. "Penso che le Red Bull non stessero spingendo - ha spiegato il pilota della Ferrari -. Non sappiamo il loro potenziale, penso siano ancora davanti ma penso che avremo una buona possibilità di fare la pole. Il passo gara sembra essere buono, ma tanti hanno trovato traffico mentre noi strada libera. E' difficile così fare un paragone con le altre macchina. In generale sembra andare bene, ed è meglio iniziare così. Però è solo l'inizio del weekend".