F1: Messico; Russell il più veloce nelle prime libere, Sainz 2/o

George Russell su Mercedes è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del gran premio del Messico, 20/a prova del mondiale di 1: Secondo tempo, staccato di 317 millesimi per la Ferrari di Carlos Sainz, poi la Racing Bulls di Yuki Tsunoda e il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull. Quinta la Haas con Nico Hulkenberg, a precedere la McLaren di Oscar Piastri e l'Alpine di Esteban Ocon. Ottavo tempo per Valtteri Bottas, seguito dalla Racing Bulls di Liam Lawson e dalla Red Bull di Sergio Perez. In questa prima sessione di prove non sono scesi in pista Charles Leclerc, sostituito da Oliver Bearman, Lando Norris che ha lasciato spazio a Pato O'Ward e Hamilton per fare spazio a Kimi Antonelli. Due bandiere rosse, una per un detrito e l'altra per il contatto tra la Williams di Albon e la Ferrari di Bearman mentre Antonelli chiude dodicesimo con la Mercedes. La seconda sessione di prove libere è in programma a mezzanotte.