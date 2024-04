F1: Newey verso l'addio a Red Bull, nel futuro idea Ferrari

Adrian Newey si prepara a lasciare la Red Bull. Considerato come il n.1 dei progettisti di Formula 1 e uno dei principali artefici del dominio della scuderia austriaca, lascerà però, secondo quanto riportano i media internazionali, i campioni del mondo a causa dei problemi avuti nel team legati alla controversia sul team principal Christian Horner. Newey, 65 anni, legato alla Red Bull dal 2005, ha giocato un ruolo chiave in tutti i 13 titoli iridati vinti dalla squadra - sette piloti e sei costruttori - dal 2010. Ma da quando Horner è finito nella bufera per le accuse di molestie e comportamento inappropriato da parte di una dipendente, Newey ha mostrato segni di insofferenza. Horner è stato scagionato dopo l'indagine interna al team, mentre è stata sospesa la dipendente che comunque si è appellata alla decisione della scuderia. Secondo la BBC Newey avrebbe manifestato il suo desiderio di andare via proprio per la lotta di potere che si è scatenata in Red Bull. Nel futuro del genio Red Bull ci sarebbe anche la Ferrari, in corsa per ingaggiare Newey insieme alla Aston Martin.