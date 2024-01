F1: Peroni e Ferrari danno vita a nuova partnership globale

Peroni Nastro Azzurro 0.0% ha annunciato oggi una nuova partnership globale con Ferrari. L'accordo pluriennale vedrà il premium brand di birra italiana, appartenente ad Asahi Europe & International, aprire un nuovo capitolo al fianco di scuderia di Maranello e della serie Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, proseguendo il viaggio intrapreso nell'ambito delle sponsorizzazioni degli sport motoristici. Questa partnership, che sigla un legame tra due icone italiane destinate a incontrarsi, celebrerà la passione e lo stile di cui Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Ferrari sono emblema, con l'obiettivo di esaltare l'esperienza delle corse per i fan di tutto il mondo. Per festeggiare la partnership e dare inizio alle esperienze "entusiasmanti" che seguiranno, oggi Peroni Nastro Azzurro 0.0% ha svelato la produzione di una serie in edizione limitata di Tifosi Nastro Azzurro 0.0%, "un messaggio d'amore" per i fan di Scuderia Ferrari, i Tifosi, riconosciuti per la grande passione delle griglie di partenza F1. "Tramite questa partnership - afferma Paolo Lanzarotti, chief executive officer di Asahi Europe & International - intendiamo esaltare ogni momento per tutti i fan che rendono questo sport così speciale, incarnando la stessa passione e lo stesso stile che caratterizzano Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Ferrari. Con la realizzazione delle nostre bottiglie di Tifosi Nastro Azzurro 0.0% in edizione limitata, diamo inizio a questa partnership nel modo esatto in cui intendiamo proseguirla, ovvero rendendola una celebrazione dei nostri fan e una collaborazione con essi". "La presenza dei due brand nella categoria di maggior prestigio degli sport motoristici - aggiunge Frédéric Vasseur, team principal Ferrari - contribuisce ad assicurare all'Italia un'alta visibilità sulla scena mondiale. Le nostre due grandiose aziende condividono molti valori, come l'attenzione ai dettagli e allo stile e la capacità di combinare tradizione e innovazione nei nostri rispettivi settori".