F1: più nera che blu, la Alpine svela la nuova monoposto

Svelata un'altra monoposto per la stagione 2024 di Formula 1. Si tratta della A524 dell'Alpine: è stata l'occasione anche per presentare tutto il team e la confermata coppia di piloti formata da Pierre Gasly ed Esteban Ocon. Via i veli anche dalla Hypercar per il campionato Endurance: tra i piloti anche Mick Schumacher. Sotto la guida di Bruno Famin, nel ruolo di vice presidente e team principal, l'obiettivo di Alpine è quello di dare una svolta o quantomeno un miglioramento dopo le prestazioni non entusiasmanti del 2023 chiuso al sesto posto nella classifica Costruttori. Come in passato una "doppia versione", con una seconda colorazione della livrea che punta più sul rosa, mentre la prima mescola del blu al nero dominante.