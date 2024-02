F1: primi giri in pista per la SF-24

Subito dopo la presentazione ufficiale, la SF-24 è scesa in pista a Fiorano, completando i suoi primi chilometri per consentire la raccolta di immagini e fotografie a uso marketing e comunicazione. Un'occasione, per la squadra, di effettuare lo shakedown della vettura e permettere ai piloti, dopo averla provata al simulatore nelle ultime settimane, di farsi una prima idea di come la monoposto si comporti in pista. I video pubblicati sui social dalla scuderia di Maranello mostrano l'apertura del garage con lo spagnolo Carlos Sainz alla guida. Poi è stato il turno del monegasco Charles Leclerc.