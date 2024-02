F1: Sainz, ancora non so dove andrò dopo la Ferrari

"Non so ancora dove andrò in futuro, voglio dare il massimo in questa stagione in questo team fantastico. Per il resto, ho bisogno di tempo per capire il miglior progetto per me a medio lungo termine e provare a diventare campione". Carlos Sainz ha accennato in conferenza stampa dal Bahrain al 2025, quando il suo posto alla Ferrari andrà a Lewis Hamilton. Sulla pista di Sakhir nel fine scatta il mondiale di F1 2024: "Noi abbiamo completato il nostro lavoro e siamo pronti per la prima gara" ha assicurato il pilota spagnolo.