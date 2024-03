F1: Sainz, 'felice di aver completato le due sessioni di prove'

"Le ultime due settimane non sono state facilissime e oggi sono molto contento di essere riuscito a completare due sessioni di prove abbastanza in scioltezza". Carlos Sainz è soddisfatto dopo le prove libere a Melbourne, chiuse con il terzo tempo; lo spagnolo della Ferrari è al rientro dopo lo stop per l'intervento di appendicite. "Ora mi concentro sul progredire passo dopo passo, in modo da arrivare alla qualifica e alla gara nella migliore forma possibile - le parole di Sainz -. La monoposto sembra andare bene questo weekend: farò di tutto per estrarre il massimo da macchina e corpo".