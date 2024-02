F1: Sainz 'sorpreso su Hamilton, ma ho avuto modo di riflettere'

"Ovviamente c'è stata un po' di sorpresa, come per tutti nel mondo della Formula 1". Così Carlos Sainz ha commentato la sua reazione alla notizia che Lewis Hamilton prenderà il suo posto nel 2025. "Da parte mia, potete ovviamente capire che ho ricevuto tutte le notizie un po' prima di tutti gli altri. Ma è vero che poi ho avuto alcune settimane per riflettere, per prepararmi e per prepararmi al lancio della macchina per la prima gara della stagione, quindi c'è un po' di tempo per digerire, per trarre le conclusioni su come concentrarsi sulla stagione 2024", il comento del pilota spagnolo nel corso della conferenza stampa di presentazione della SF-24. "Mi sento molto privilegiato a essere parte della Ferrari e ad avere ancora un anno davanti. Saranno in tutto 5 anni nella scuderia Ferrari come pilota", sottolinea Sainz, ricordando le vittorie e i podi ottenuti al volante della Rossa.