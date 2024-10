F1: Sainz,volevo un'ultima vittoria prima di lasciare la Ferrari

"Era da tempo che volevo un'ultima vittoria prima di andare via dalla Ferrari, riuscirci davanti a questo pubblico è stato fantastico. Comunque se dovesse capitare un'altra opportunità di proverò ancora". Lo dice un Carlos Sainz visibilmente emozionato dopo la vittoria del Gp del Messico, suo quarto successo in carriera e secondo stagionale dopo quello in Australia a inizio stagione. "È incredibile vincere davanti a questo pubblico - dice ancora il pilota spagnolo -, qui in Messico mi sono sempre sentito a casa: ho sentito il loro supporto per tutto il weekend". Poi una battuta sul sorpasso a spese di Verstappen, che lo aveva preceduto in partenza. "Non avevo preparato il sorpasso, ero infastidito per aver perso la posizione al via - spiega - e volevo sorprenderlo perché è difficilissimo da superare. Ero indietro ma mi sono detto che non avevo nulla da perdere. Ho cercato di attaccarlo dall'interno, per tutto il weekend sono stato molto sicuro in frenata alla Curva 1 e quando è servito ce l'ho fatta".