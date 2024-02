F1: svelata la W15, l'ultima Mercedes di Hamilton

Oggi è toccato alla Mercedes svelare la sua W15, ultima monoposto dell'era Lewis Hamilton prima del suo passaggio in Ferrari, dal 2025. Il marchio anglo-tedesco vuole riscoprirsi campione in Formula 1 dopo due anni deludenti, con un'unica vittoria, quella di George Russell in Brasile nel 2022. Per cercare di spezzare il dominio Red Bull serviva una svolta completa. A cominciare dal ritorno al classico colore delle 'frecce argento', recuperato sul muso e sull'abitacolo, che si abbina ad una pennellata di rosso ed al verde acqua dello sponsor Petronas, mentre rimane nero il resto della vettura, per risparmiare peso. Il direttore tecnico è ancora una volta James Allison, l'ideatore delle vetture di maggior successo dell'era ibrida della F1 e la rivoluzione riguardante le due concept car 'Zero pod', senza pontoni, si vede nelle prime immagini. Torna la linea convenzionale, imposta dalla Red Bull e dal suo dominio con fondo effetto suolo. "Non c'è solo di un cambiamento aerodinamico, ma anche molti cambiamenti meccanici per rendere la macchina più veloce e più prevedibile per i piloti. Vedremo in Bahrein se ci riusciremo" ha detto il team principal Toto Wolff.