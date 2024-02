F1: Toto Wolff chiede 'maggiore trasparenza' alla Red Bull

"Maggiore trasparenza". Nel giorno dei primi motori accesi della Formula 1 in Bahrain è questa la richiesta rivolta alla Red Bull da parte del team principal della Mercedes, Toto Wolff, dopo che la scuderia campione del mondo ha respinto un reclamo contro Christian Horner sulla caso di relativo ad un comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente. "Come sport, non possiamo permetterci di lasciare le questioni vaghe e opache - ha detto Wolff alla Bbc - su argomenti critici come questo".