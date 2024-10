F1: Usa; Norris, il Mondiale? continuando così posso farcela

"Vada come vada, è stata una bella stagione che ci stiamo godendo. C'è sempre qualcosa che avremmo potuto cambiare o fare meglio. Se arriverò secondo, vorrà dire che gli altri avranno fatto meglio. Tutti pensavano che Red Bull e Verstappen avrebbe vinto facilmente e quello che è successo ci rende orgogliosi. Siamo in lotta contro il meglio del meglio. E' stato un anno di successo a prescindere". Così il pilota della McLaren Lando Norris in vista del Gp degli Usa di domenica sul circuito texano di Austin. "L'abbiamo visto negli ultimi 5 o 6 weekend, sono concentrato sul mio lavoro e non su quello di Red Bull - ha detto ancora Norris - e sono felice di quello che stiamo facendo noi. E sono certo che se continuiamo così possiamo farcela. Ma sono anche consapevole che non sarà facile". "Non guardo solo a quello che fa Verstappen - ha sottolineato il pilota della McLaren -, guardo ciò che fanno tutti i piloti. E' il mio lavoro. Lui è l'uomo da battere, ma io voglio concentrarmi solo su me stesso al di là della sua posizione"