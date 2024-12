F1: Vasseur, inizio non ideale ma spingeremo fino a ultima curva

"Non è l'inizio ideale ma dobbiamo mantenere lo stesso approccio e concentrarci sui noi stessi. Vedremo domenica sera dove saremo". Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, dopo le prove libere del gp di Abu Dhabi, commenta a Sky Sport la situazione nel testa a testa con la McLaren per il titolo costruttori, anche alla luce della penalità in griglia a Charles Leclerc. "Statisticamente il titolo costruttori è molto difficile, con la penalità ancora di più - ha proseguito -. Ma non importa, noi spingeremo fino all'ultima curva dell'ultimo giro con entrambe le vetture. Vedremo dove saranno le McLaren, ma sarebbe un errore pensare troppo a loro". "Finora credo che sia una buona stagione per noi, guardando vittorie e pole - ha detto ancora Vasseur -. Il fatto di essere ancora in lotta per il campionato Costruttori è un passo avanti. Sono soddisfatto anche dello spirito del team, è un buon viatico per il futuro. Dove migliorare? Se devo indicare un solo aspetto è la preparazione del giro: oggi Charles si è trovato nel traffico, ha dovuto rallentare, e questo non è l'ideale".