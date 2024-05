F1: Vasseur, per domani voglio essere ottimista

"Avrei preferito essere davanti agli altri per un decimo che essere dietro, però è molto serrata. Chiaramente non è la pista più semplice nella quale superare, ma sarà una gara lunga. Ieri abbiamo mostrato un buon passo nelle simulazioni, questa è la nostra base per domani. Partiremo dalla seconda fila quindi avremo una buona scia fino alla curva 2, vedremo cosa riusciremo a fare". Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, intervistato da Sky. Sulle possibilità di una vittoria, "voglio essere ottimista. E per giunta penso che un buon messaggio per tifosi e team sia che siamo lì. Domani faremo del nostro meglio e dopodomani avremo altre 17 gare da fare, sarà un campionato molto lungo".