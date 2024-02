F1: Verstappen, solo il tempo dirà quanto è forte la Red Bull

"Sono entusiasta di cominciare per capire a che punto siamo". Max Verstappen e la Red Bull puntano alla tripletta nel mondiale di Formula 1 che parte nel fine settimana ed in conferenza stampa l'olandese sa bene che la sua scuderia è data favorita: "Chi può fermarci? Solo il tempo e le piste potranno dirlo. In generale credo sia meglio non pensarci e lavorare sui risultati gara dopo gara". Verstappen ha affrontato anche la vicenda di Christian Horner: "La situazione non mi ha condizionato, penso alle mie cose ma mi auguro si chiuda presto. Sono d'accordo con Marko (Helmut, consulente della Red Bull, ndr) dobbiamo essere uniti. Per questo mi auguro che tutto termini presto".