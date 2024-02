F1: Wolff "Red Bull veloce, noi migliori dello scorso anno"

"La base di questa Mercedes è migliore rispetto allo scorso anno. La Red Bull è veloce, la loro macchina va bene. Lo abbiamo già visto oggi, dietro c'è un bel gruppo di squadre. La cosa più importante per la loro performance è il fondo piatto e non quello che vediamo". Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha parlato a Sky Sport durante la prima giornata di test della Formula 1 in Bahrain. Wolff ha accennato anche alla vicenda riguardante Christian Horner: "Red Bull ha deciso di aprire un'indagine interna e noi dobbiamo rispettarla e avere fiducia in questo processo. E' un argomento delicato, noi siamo per il rispetto e per l'inclusione. Dobbiamo credere in questa investigazione e non vogliamo parlare di congetture".