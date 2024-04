F1: Wolff, 'Sostituto di Hamilton? Abbiamo tempo per decidere'

La Mercedes non ha ancora scelto il successore di Lewis Hamilton che, dalla prossima stagione, correrà con la Ferrari. Lo ha detto il team principal, Toto Wolff a Suzuka, dove domenica si corre il gran premio del Giappone: "Non è una cosa che abbiamo intenzione di fare nelle prossime settimane", ha detto. "Il mercato dei piloti è molto dinamico. Alcuni dei più bravi stanno per firmare per altre squadre. Vogliamo continuare a discutere e tenere aperte le opzioni, ma in questa fase è troppo presto per impegnarsi con un pilota". Sull'ipotesi di un ritorno alle corse di Sebatian Vettel proprio per sostituire Hamilton, Wolff ha aggiunto: "Sebastian è una persona che non si può mai scartare. Il suo curriculum è fenomenale. A volte prendersi una pausa è utile anche per rivalutare ciò che è importante per te e trovare la tua motivazione". Vettel, che si è ritirato nel 2022, ha dichiarato all'inizio della settimana di aver avuto colloqui con Wolff, che deve sostituire il sette volte campione del mondo Hamilton alla Mercedes il prossimo anno. Ieri Hamilton ha dato al suo ex rivale il suo sigillo di approvazione, affermando che "gli piacerebbe che Seb tornasse" e definendolo "un'opzione straordinaria" per la Mercedes. Alla Mercedes sono stati accostati diversi piloti per sostituire Hamilton, che prenderà il posto di Carlos Sainz alla Ferrari. Il triplice campione del mondo Max Verstappen sarebbe in cima alla lista dei desideri di Wolff. Si è parlato anche del giovane pilota italiano di F2 Kimi Antonelli e di Mick Schumacher, figlio del sette volte campione Michael Schumacher. Wolff ha dichiarato che la sua squadra ha in mente una lista ristretta, ma non ha voluto dire quanti nomi ci siano. Ha anche detto che non vede l'ora di valutare il diciassettenne Antonelli. "È stato il nostro ragazzo per molto tempo e siamo ansiosi di vedere cosa è in grado di fare in una vettura di Formula Uno".