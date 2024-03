F1:Australia; Vasseur 'a Melbourne con un approccio aggressivo'

"Quello di Melbourne è un tracciato che potrebbe riproporre valori simili a quelli visti sul circuito della Jeddah Corniche. Dal canto nostro siamo decisi ad assumere un approccio aggressivo per cercare di mettere sotto pressione i rivali che hanno avuto la meglio nelle due gare fin qui disputate". Parola di Fred Vasseur, Team Principal Ferrari, in vista del Gran Premio di formula 1 in Australia. "Dopo le prime tre intense settimane in Bahrain e Arabia Saudita e un weekend di pausa - aggiunge il manager - affrontiamo ora la trasferta più lunga fino in Australia. La pista di Albert Park è tra le più amate dai piloti e come squadra pensiamo di poterci giocare le nostre carte in una terra nella quale possiamo contare su un gran numero di tifosi".