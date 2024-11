F1:Las Vegas;Verstappen 'qui per noi è come guidare su ghiaccio'

"La pista era molto scivolosa, abbiamo faticato a far andare in temperatura le gomme nel giro secco". Dopo la brutta prestazione nelle libere Max Verstappen non nasconde la sua preoccupazione per la prestazione no della Red Bull: "sul passo gara un po' meglio ma - aggiunge il pilota olandese - dobbiamo capire perchè non andiamo. Qui per noi è come guidare sul ghiaccio".