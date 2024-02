Fa Cup: cinque gol di Haaland, il City vola ai quarti

Cinque reti di Erling Haaland, più una di Kovacic, e quattro assist di Kevin De Bruyne hanno affondato il Luton e lanciato il Manchester City verso i quarti di finale della Coppa d'Inghilterra. La squadra di Pep Guardiola, detentrice della Fa Cup, si è imposta per 6-2, chiudendo il primo tempo sul 3-1, col norvegese in gol al 3', 18' e 40', sempre su imbeccata del belga. La squadra di casa ha accorciato al 45' con Clarke, che a inizio ripresa si è ripetuto ma Haaland ha tolto subito ogni velleità di rimonta ai rivali, segnando ancora al 10' e al 13'. L'attaccante aveva realizzato cinque reti col City un'altra volta, circa un anno fa, nel 7-0 inflitto al Lipsia nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Kovacic al 27' ha segnato l'ultimo gol per il City che in una serata perfetta lamenta però un nuovo infortunio a Jack Grealish, uscito dal campo nel primo tempo con le mani sulla faccia.