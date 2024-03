Fa Cup: vince il Manchester United, Liverpool eliminato

Dopo 120 minuti intensi ed emozionanti, il Manchester United ha battuto 4-3 il Liverpool nei quarti di finale di Coppa d'Inghilterra, cancellando il sogno dei Reds di vincere quattro trofei nella stagione. Lo United, sesto in Premier League, affronterà in semifinale il Coventry e ha quindi buone speranze di giocare la finale, che garantisce al vincitore un biglietto per l'Europa League. Il merito di questa chance è dell'ivoriano Diallo, ex Atalanta, autore del gol decisivo quando ormai era scoccato il 15' del secondo supplementare. Il Liverpool era in vantaggio 2-1 nel finale del secondo tempo, ma una rete di Antony al 42' ha rimandato tutto ai supplementari. La squadra di Juergen Klopp si è riportato avanti con un gol di Elliott, subendo però la rimonta dei padroni di casa con i gol di Rashford e di Diallo. Klopp alla fine ha fatto i complimenti allo United, ammettendo di aver "visto per la prima volta la mia squadra davvero in difficoltà. È così, anche perchè abbiamo giocato molto ultimamente", ha detto l'allenatore dei Reds che affronteranno l'Atalanta nei quarti di Europa League e corrono anche per il titolo in Premier League e per la Coppa di Lega inglese. Il tecnico del Manchester, Erik ten Hag, ha ottenuto un successo che può salvare la sua panchina, traballante per una stagione per nulla brillante: "La squadra ha mostrato resilienza e determinazione per vincere questa partita. Siamo molto forti mentalmente, abbiamo dato energia ai tifosi, loro ci hanno sostenuto e abbiamo vinto".