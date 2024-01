Falcon, motociclista spagnolo, grave incidente a Dakar

Un brutto incidente ha coinvolto il motociclista spagnolo Carles Falcón durante la seconda tappa della Dakar 2024 in Arabia Saudita. Al suo secondo rally raid, il centauro iberico è stato segnalato caduto da un compagno di squadra alle 15:52 ora locale (13:52 ora italiana), a circa 448 km dalla bandiera a scacchi. Gli organizzatori hanno immediatamente inviato un elicottero medico, che ha trattato il corridore ferito, in condizioni considerate gravi. Successivamente, Falcón è stato trasportato all'ospedale di Al Duwadimi. Un rapporto completo sarà disponibile nelle prossime ore. Un altro incidente, dalle conseguenze decisamente meno preoccupanti, ha invece riguardato l'americano Mason Klein (in gara con una moto) che si era messo in evidenza nella prima tappa del 6 gennaio.