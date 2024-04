Fastidio alla gamba per Sinner, a Montecarlo 2/o ko del 2024

Per Jannik Sinner quella di oggi a Montecarlo è la seconda sconfitta stagionale dopo quella di Indian Wells contro Alcaraz. Ma l'azzurro è stato condizionato anche da qualche noia fisica: per due volte nel corso del terzo set il n.2 del tennis mondiale ha avuto bisogno dell'intervento del fisioterapista pe run problema alla gamba destra. Farà inoltre discutere un doppio fallo 'fantasma' chiamato a Sinner che ha privato l'azzurro di un doppio break di vantaggio. Tsitsipas, n.12 al mondo, è per la terza volta in finale a Montecarlo: domani affronterà il vincente dell'altra semifinale che vede di fronte Novak Djokovic e Casper Ruud.