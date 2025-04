Federica Brignone: affetto e fiori in clinica dopo l'operazione

Un'ondata di affetto e di fiori per Federica Brignone: prosegue la degenza della campionessa azzurra di sci, alla clinica Madonnina di Milano, dopo l'operazione alla quale è stata sottoposta a seguito della caduta durante gli Assoluti. Cittadini comuni via mail (l'indirizzo è sul social dell'azzurra) o persone più note, in tanti hanno voluto esprimere vicinanza alla campionessa caduta: tra gli omaggi floreali che riempiono la stanza dell'azzurra, fino in balcone, anche quello di Giorgio Armani. Ieri la telefonata di Sergio Mattarella che ha fatto particolarmente piacere alla campionessa di La Salle, in queste ore si sono aggiunti i messaggi di Antonio Conte, tecnico del Napoli, di tutto il Milan di cui Brignone è' tifosa, del ministro dello sport, Andrea Abodi.

Per le dimissioni e il ritorno a casa, lo staff medico valuterà nelle prossime ore: al momento, l'ipotesi e' che Brignone lascia la clinica milanese a inizio della prossima settimana.