Federica Brignone conquista la coppa del mondo di sci a Sun Valley

"Per tutta la stagione ero concentrata su me stessa. Oggi è stata una giornata stranissima, ma ero tranquilla e avrei provato a fare il massimo comunque, anche per prendermi la coppa di discesa, che è veramente speciale". Così Federica Brignone ai microfoni di Sky Sport dopo la matematica conquista della coppa del mondo di sci visto l'annullamento della discesa libera a Sun Valley. "Mi rende orgogliosa il lavoro che ho fatto in questi anni e ovviamente in questa stagione per migliorare i miei punti deboli in discesa, - ha proseguito l'azzurra - soprattutto sulla parte di scorrimento. E' una cosa davvero straordinaria"