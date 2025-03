Federica Brignone: vittoria a Sun Valley e focus sul SuperG di domani

"Oggi è stata una 'gara di tensione', abbiamo invertito il programma facendo palestra la mattina e poi l'idea di correre alle tre del pomeriggio non era il massimo, era strano. Io comunque ero sicura di fare meglio di ieri in prova e di potermela giocare fino alla fine in pista". Così Federica Brignone parla della sua 'strana' giornata a Sun Valley, che le ha regalato la certezza della coppa generale e di quella di discesa, ma guarda già al domani, quando si disputerà il SuperG: "Se me l'avessero detto a inizio stagione, mai avrei creduto di arrivare alle Finals da prima in classifica, anche in discesa. Mi sarebbe piaciuto fare la gara oggi ma ogni tanto capita che non si possa. Sono molto emozionata ma anche concentrata su domani, perchè mi giocherò un'altra coppa del mondo di specialità".