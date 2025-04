Ferrari Hypercar di Antonio Giovinazzi in pole alla Sei Ore di Imola

La Ferrari Hypercar di Antonio Giovinazzi partirà in pole position alla Sei ore di Imola, gara del campionato Endurance (Wec) in programma domani sul circuito 'Enzo e Dino Ferrari'. Il pilota italiano, alla guida della vettura n.51 - miglior tempo anche nelle qualifiche della prima gara, in Qatar, che aveva poi vinto insieme con i compagni di equipaggio Alessandro Pier Guidi e James Calado -, ha staccato di 758 millesimi il polacco Robert Kubica al volante della Ferrari 499P n.83 della scuderia AF Corse, e di quasi un secondo il terzo classificato, Dries Vanthoor con la Bmw M Hybrid V8.

L'altra Ferrari ufficiale, la n.50 condotta Antonio Fuoco (con Nicklas Nielsen e Miguel Molina) partirà dalla 18/a posizione dopo la cancellazione del miglior tempo ottenuti per superamento dei limiti del circuito.

Nella classe Lmgt3, ha conquistato la sua prima pole position Valentino Rossi, al volante della Bmw M4 Lmgt3 Evo, un risultato accolto con entusiasmo dal pubblico dell'autodromo imolese. Il campione di motociclismo passato alle quattro ruote è stato decisivo nella sessione a sua disposizione, confermando il miglior tempo assoluto per la sua vettura, già la più veloce in precedenza con al volante Ahmad Al-Harthy.