Ferrari: Leclerc ottimista dopo i test, "feeling migliore"

"L'anno scorso tutto poteva succedere in una curva e cambiare in quella dopo: era il peggio che poteva capitare. Quest'anno il feeling è migliore, il bilanciamento è più consistente. Per questo motivo la base di partenza è migliore". Prudente ma ottimista sul futuro della Ferrari, Charles Leclerc commenta ai microfoni di Sky Sport i test realizzati dalla SF-24 sul circuito di Sakhir, in Bahrein. "Lo scorso anno non si capivano i difetti, si poteva dire di tutto. Nel 2024 la direzione in cui vogliamo migliorare è molto chiara. Ma a livello di competitività non si può dire nulla: a volte ci sono state macchine molto veloci ma difficili da guidare, altre volte è capitato il contrario. La Red Bull comunque è ancora la referenza", spiega il monegasco. "L'anno scorso con gomme usate faticavamo tanto, mentre quest'anno il feeling con il passo gara è migliore. Ma non conta nulla con la competitività, dobbiamo lavorare ancora tanto e migliorare - conclude - Red Bull è avanti, ma è una mia sensazione personale dopo aver visto qualche video e averla vista in pista. Spero di avere una sorpresa la prossima settimana in Bahrein. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, non ho passato tanto tempo a guardare gli altri".