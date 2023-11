Ferrari, penalità e milioni di danni, tombino costoso per Sainz

Un tombino sollevato costerà caro alla Ferrari di Carlos Sainz, non solo in termini sportivi ma anche economici. L'incredibile fuori programma nelle prime libere del Gp di Las Vegas che ha causato la distruzione del fondo della Rossa dello spagnolo, non solo costringerà Sainz a partire indietro di dieci posizioni, ma comporterà anche danni che superano il milione di dollari per aver danneggiato completamente il telaio, il motore e la batteria. Un guaio per la Ferrari e per Sainz che lo vedrà scalare la speciale classifica che riguarda l'ammontare del conto dal carrozziere delle varie scuderie per colpa dei loro piloti, tra incidenti, ali e musetti rotti. Secondo le ultime stime pubblicate sui social, dopo il Gran Premio di Singapore vinto proprio dalla Ferrari di Carlos Sainz, il due piloti di Maranello hanno inciso parecchio sul conto delle officine del Cavallino Rampante. A svettare nella graduatoria dei più "dannosi" in F1 è Logan Sargeant che giorno dopo giorno, gara dopo gara, vede sempre più a rischio il suo futuro in Williams. Sainz è attualmente al sesto posto con oltre un milione e mezzo di dollari di danni e quanto accaduto a Las Vegas lo farà di sicuro guadagnare posizioni.