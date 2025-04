Ferrari sfida Mercedes e Red Bull: Vasseur analizza il Gp del Bahrain

"La McLaren è un passo avanti, circa due o tre decimi, in alcune condizioni noi siamo lì. Siamo in lotta con Mercedes e Red Bull, ma dipende dalla pista e penso che in Arabia Saudita sarà un'altra storia". Così il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, commenta a Sky Sport il risultato del Gp del Bahrain. "La safety car non ci ha aiutato, è uscita nel momento in cui eravamo i più veloci in pista - ha sottolineato il francese -. La Mercedes è stata molto aggressiva (montando le soft per l'ultimo stint, ndr), lo stesso Russell ha detto che era qualcosa di audace. In effetti lo è stato, ci ha sorpresi".

A proposito della investigazione al britannico della Mercedes per l'uso inappropriato del Drs, a causa di un guasto al sistema, Vasseur ritiene che "non lo penalizzeranno perché è stato un piccolo vantaggio e non l'ha fatto apposta". Interrogato poi degli aggiornamenti portati in Bahrain, il team principal di Maranello ribadisce che "oggi il fattore chiave per prestazioni per tutto il paddock sono state le gomme e la gestione delle gomme. A Gedda è quasi l'opposto rispetto al Bahrain, perché è una pista nella quale puoi fare dieci giri da qualifica con lo stesso set".