Feyenoord, Sarri, vincere non è un obbligo

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha dichiarato in conferenza stampa prima della sfida di domani sera contro il Feyenoord, valida per la quarta giornata di Champions League: "Non è una partita da vincere a tutti i costi. Siamo ancora a metà girone. Sarà una gara importantissima, ma non mi piace sentire dire che è da vincere a tutti i costi. Noi cercheremo di fare la partita come sempre, usando le nostre armi". "L'anno scorso hanno fatto una striscia di 20 partite senza sconfitte - ha proseguito Sarri - Quest'anno sono anche più forti, vedendo partita recente. Sono al limite del fallo sistematico, e sono preoccupato del fatto che dovremo muovere palla molto velocemente". Infine, una battuta il tecnico la riserva anche a Immobile: "O si fa scarico o si recupera. Io sono per recuperare Ciro a tutti i costi, perché è troppo importante per noi. Lui nervoso? Ho visto persone più nervose di lui. Deve trovare più continuità in gara. Per noi è una risorsa infinita".