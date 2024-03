Fifa: nel prossimo congresso giro di vite contro il razzismo

Misure più severe nella lotta al razzismo nel calcio saranno adottate dal 74/o congresso della Fifa, in programma a Bangkok il 17 maggio prossimo. E' quanto stabilito dal consiglio delle federazione internazionale, che ha appoggiato l'invito del presidente, Gianni Infantino, ad aumentare l'impegno di chiunque sia coinvolto nel calcio globale nella lotta al razzismo, inserendo nell'ordine del giorno del Congresso un punto che affronterà questa inaccettabile piaga del gioco. "Il 74/o congresso segnerà una pietra miliare negli sforzi per combattere il razzismo con nuove e più severe misure da applicare in tutto il mondo in collaborazione con le nostre associazioni affiliate e le confederazioni", ha affermato Infantino. Il consiglio ha approvato all'unanimità il Rapporto Annuale 2023, che - si sottolinea in una nota - "conferma la situazione eccezionalmente sana e sostenibile dell'organizzazione, con investimenti record nello sviluppo del calcio pari a 2,25 miliardi di dollari stanziati per l'intero ciclo 2023-2026". "Grazie alla sua solida governance finanziaria, la Fifa è sulla buona strada per superare l'obiettivo di bilancio di 11 miliardi di dollari per il ciclo 2023-2026 - ha commentato Infantino -. Così saremo in grado di fornire servizi più personalizzati alle nostre 211 associazioni per realizzare i loro progetti di sviluppo. La solida posizione finanziaria sarà fondamentale per realizzare i nostri obiettivi strategici per il periodo 2023-2027, in collaborazione con le associazioni e le confederazioni". Il consiglio ha poi confermato che la coppa del mondo Fifa U.17 a 48 squadre sarà organizzata annualmente anziché biennalmente e che le prossime cinque edizioni, a partire dal 2025, si svolgeranno in Qatar. La Coppa del Mondo Fifa U.17 femminile, ampliata a 24 squadre e che si disputerà ogni anno a partire dal 2025, sarà ospitata dal Marocco fino al 2029.