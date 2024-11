Figc: Abodi, 'modifica statuto sia una tappa di transito'

"Non posso considerare quella di lunedì una risposta definitiva all'esigenza di riforma del sistema. Mi auguro che sia considerata una tappa di transito e che si proceda con tutte le altre iniziative, trovando una sintesi all'interno della casa federale perché il sistema ha bisogno di competitività, sostenibilità e credibilità". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, commentando la modifica dello statuto della Figc approvata lunedì, parlando a margine dell'evento "La disabilità non è un limite". "L'appuntamento di lunedì è stato sollecitato attraverso una norma e sfido chiunque a smentirmi, probabilmente senza non ci sarebbe mai stato. E' la dimostrazione che nell'autonomia serve uno stimolo, un indirizzo", ha aggiunto. Su come migliorare il sistema Abodi ha poi concluso: "Noi faremo la nostra parte, ci sarà una nuova norma sui diritti audiovisivi, sulla mutualità di sistema e conterrà elementi sulle infrastrutture con gli stadi che saranno considerati infrastrutture strategiche nazionali. Stiamo studiando anche un altro pacchetto di iniziative con il Parlamento a partire dalla VII Commissione in Senato che ha elaborato un'ipotesi di proposta che cercheremo di armonizzare. Il ministro non deve fare né un centimetro in più né uno in meno. Ma mi auguro che ci sia uno scatto e si vada oltre le percentuali della rappresentanza che sono importanti ma non determinanti".