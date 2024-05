Figc, 'bozza di riforma condivisa con Pacifici'

"I principi che hanno ispirato la bozza del documento inviato in preparazione del consiglio federale di martedì prossimo sono stati discussi con il presidente dell'Aia, Pacifici, in un'apposita riunione convocata giovedì 9 maggio, tanto che in virtù di questo confronto non sono state inserite altre proposte per agevolare un ulteriore confronto". Lo spiega una fonte della Figc all'ANSA, dopo la richiesta dell'Aia di stralciare il punto all'ordine del giorno del consiglio federale, in ragione di quella che l'assocazione arbitri definisce come una mancata 'condivisione del documento'. "In particolare - proseguono da via Allegri - sono stati affrontati e condivisi il prolungamento a due anni degli incarichi degli organi tecnici e l'introduzione del suffragio universale. Quest'ultimo ha l'obiettivo di garantire la più alta forma di democrazia nell'Aia, attraverso il voto di tutti gli arbitri e di favorire la partecipazione attiva di tutti gli associati (anche con più candidature), senza alcuna intermediazione".