Figc: Gravina 'proposta finale su modifica statuto entro 30/10'

"Presenteremo entro il 30 ottobre il documento finale per la riforma dello statuto, mentre le ulteriori ed eventuali proposte delle componenti potranno arrivare entro le 19 del primo novembre". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo il consiglio federale. "Vogliamo un sistema più funzionale e moderno - ha affermato - e nella ricerca di un nuovo equilibrio ci siamo concentrati nel riconoscere l'autonomia organizzativa a tutte le Leghe e quella gestionale all'AIA, il diritto d'intesa alla Lega di A e una ridistribuzione di pesi elettorali e rappresentanze in Consiglio che non mortifichi nessuno". E poi ancora: "Noi vogliamo rispettare i nostri principi statutari, le leggi dello stato, tutelare il fattore sociale dello sport e del professionismo, per questo riteniamo che la nostra proposta sia coerente".