Figc:approvato budget '24, Gravina 'noi oltre risultato sport'

"La crescita del valore della produzione economica della federazione in un momento in cui è mancata la qualificazione mondiale dimostra che c'è una vocazione enfatizzata della nostra attività politica che punta a una dimensione diversa rispetto al risultato sportivo fine a se stesso. Poi il risultato sportivo resta fondamentale per dare entusiasmo ma puntiamo fortissimo sulla progettualità innovativa e moderna". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la conferenza stampa post consiglio sull'approvazione all'unanimità del budget 2024. Il risultato d'esercizio è infatti di 0,32 mio € (320mila euro). Il margine operativo lordo si attesta a 20 mio € e il risultato ante imposte a 1,18 mio €. Inoltre, il valore della produzione 2024 risulta di 206,9 mio €, con il dato dei ricavi legati alle partnership, in assoluto, il più alto nella storia della Figc. Nella formulazione del budget, è stato previsto l'utilizzo del fondo a destinazione vincolata ex legge 234/21 per progettualità finalizzate allo sviluppo del calcio di base e di formazione, che coinvolgerà il mondo del calcio con tutte le sue componenti. Il positivo andamento della gestione federale, infine, ha consentito di destinare alcuni milioni di euro all'aumento dei rimborsi arbitrali, rimasti immutati da oltre 10 anni, privilegiando coloro che arbitrano a livello provinciale e regionale.