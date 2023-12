Finals di Doha, domani al via la Beach Volley

Tutto è pronto per il grande spettacolo del beach volley internazionale. Domani, a Doha (Qatar), prenderanno infatti il via le Finals del Beach Pro Tour 2023, dove le migliori dieci coppie del mondo si sfideranno per il secondo anno consecutivo. L'Italia è l'unica nazione a presentarsi ai nastri di partenza con due squadre: Paolo Nicolai e Samuele Cottafava da una parte, Alex Ranghieri e Adrian Carambula dall'altra. Nel tabellone femminile, invece, non ci saranno coppie azzurre. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, team numero otto del torneo, sono stati inseriti nella Pool A e faranno il loro esordio domani alle ore 13 contro i campioni del mondo Ondrej Perusic e David Schweiner, per poi tornare sulla sabbia alle ore 18 contro i padroni di casa Cherif Younousse e Ahmed Tijan (medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020). Giovedì 7 dicembre, invece, alle ore 18 se la vedranno contro i polacchi Bartosz Łosiak e Michal Bryl, per poi chiudere la pool venerdì 8 alle ore 14 contro gli statunitensi Miles Partain e Andrew Benesh. Alex Ranghieri e Adrian Carambula, coppia numero sei del seeding, sono stati inseriti nella Pool B. Domani alle 19 affronteranno nel primo match i due volte campioni europei in carica e medaglia d'argento ai Campionati del Mondo 2023 di Tlaxcala, gli svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig. Giovedì 7 doppio turno: alle 14 Carambula/Ranghieri affronteranno i brasiliani George/Andre, mentre alle ore 19 è in programma il big match contro Anders Mol e Christian Sorum, campioni olimpici in carica (Tokyo 2020), squadra numero uno del ranking FIVB e detentori del titolo alle Finals di Doha dello scorso anno. Per gli azzurri l'ultimo impegno della fase a gironi è in programma venerdì 8 alle ore 15 contro i tedeschi Clemens Wickler e Nils Ehlers. Nella passata edizione della Beach Pro Tour Finals, Paolo Nicolai e Samule Cottafava si erano classificati al terzo posto, mentre Alex Ranghieri e Adrian Carambula al quinto.