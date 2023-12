Fine del monopolio Uefa, il calcio è libero con Superlega

Abbiamo ottenuto il diritto di competere: il monopolio UEFA è finito e il calcio è libero. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro, come ha affermato Bernd Reichart, CEO di A22, commentando la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul tema Superlega. Per i tifosi, A22 propone la visione gratuita di tutte le partite della Super League, mentre per i club le entrate e le spese di solidarietà saranno garantite.