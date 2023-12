Fiorentina: Beltran 'gol sensazione unica,contavano i tre punti'

"Il gol è stata una sensazione unica. Una vittoria che ci serviva, non abbiamo fatto una grande partita ma per noi era importante trovare i tre punti. Ci sono tante cose che però dobbiamo migliorare". L'argentino Lucas Beltran si gode così il suo gol, il secondo in Serie A, che ha permesso alla Fiorentina di battere il Verona. Causa l'assenza forzata di Nico Gonzalez Italiano ha schierato sin dal primo minuto la coppia di attaccanti. Beltran-Nzola: "Giocare con Nzola mi piace perché gioco di più la palla rispetto a quando gioco da punta unica, tocco più palloni - ha sottolineato Beltran -. Se siamo in corsa per la Champions? Guardiamo partita dopo partita. Stiamo crescendo e questo è l'importante". Assoluto protagonista della gara il portiere Terracciano che con almeno quattro grandi parate, tra cui il calcio di rigore, ha salvato i viola: "Sono tre punti fondamentali. Gara iniziata in salita per un mio errore, mi sento anche responsabile per questo avvio non perfetto della squadra. Ma siamo stati bravi a tenere botta". "Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, dove Terracciano ha fatto il bello e il cattivo tempo - le parole di Vincenzo Italiano -: rigore, poi parato, poi 3-4 interventi decisivi. Nella ripresa abbiamo preso le misure, anche se non siamo stati come al solito e abbiamo trovato questo gol in una partita dove forse meritavamo meno rispetto ad altre, ma tante volte noi abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Oggi sinceramente i ragazzi hanno palesato un po' di stanchezza, però bene vincere, non subire gol, bene la stanchezza. Guardiamo la classifica, è spettacolare. Il nostro obiettivo è migliorare la classifica dell'anno precedente". Quanto al mercato di gennaio: "Da qui all'apertura del mercato un segnale da parte di tutti bisogna darlo". In casa Verona invece c'è rammarico: " Il primo tempo poteva finire almeno 0-2 per noi - ha detto il tecnico Baroni -. Restiamo attaccati alla prestazione, che c'è stata. Nella ripresa siamo un po' calati. Abbiamo tirato in porta 16 volte contro le 3-4 della Fiorentina. Qualche volta vorrei andare in vantaggio. Per noi ora è importante mettere la testa nelle prossime partite".