Fiorentina-Bologna 2-1, decisivo il gol di Gonzalez.

La Fiorentina batte il Bologna 2-1 e dopo il successo in Conference League, ritrova i tre punti anche in campionato dove la vittoria mancava da più di un mese. La squadra di Italiano fa festa al Franchi grazie alle reti di Bonaventura (17' pt) e Gonzalez (4' st su rigore): in mezzo la rete di Zirkzee (33' pt) e interrompe la serie di tre ko di fila in Serie A. Si ferma invece a dieci quella positiva della squadra di Motta, che non perdeva dalla prima giornata.