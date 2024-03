Fiorentina: Italiano, peccato gettar via una bella prestazione

Vincenzo Italiano allarga le braccia, stava assaporando la vittoria poi la doccia fredda per l'ennesimo rigore fallito e soprattutto per la rete di Llorente nel recupero: "Non possiamo buttare via così una prestazione bella e di sacrificio. Dispiace perché siamo stati castigati sull'ultimo pallone. Mi tengo la prova dei ragazzi contro una squadra forte e in salute". Il rimpianto riguarda il quinto rigore sbagliato nel 2024, il quarto di fila: "In allenamento sul dischetto siamo infallibili, purtroppo in partita non è così. Più di provarli e riprovarli non possiamo fare. Non è che sul dischetto arriva il primo che capita. Dobbiamo risolvere questo problema, quelli falliti ci sono costati diversi punti, quando è successo non abbiamo mai vinto". "Ora - ha concluso Italiano - pensiamo a smaltire velocemente l'amarezza perché giovedì abbiamo un ottavo di finale di Conference, però bisogna lavorare sui dettagli, tirare fuori malizia, furbizia ed essere concentrati fino alla fine",