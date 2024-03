Fiorentina: mercoledì Commisso a Milano per far visita a Barone

Rocco Commisso arriverà a Milano mercoledì per far visita a Joe Barone ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele dopo l'arresto cardiaco che lo ha colpito ieri e l'intervento alle coronarie. Contrariamente a quanto fatto sapere oggi dal clan viola, il presidente della Fiorentina ha dunque deciso di anticipare il suo arrivo in Italia proprio per la grave situazione di salute del direttore generale del club cui è legato da un rapporto di amicizia e stima. Commisso sarà accompagnato dalla moglie Catherine e alcuni dirigenti della Mediacom. Intanto continuano ad arrivare messaggi di vicinanza per Barone, fra questi quello del Cagliari e del suo presidente Giulini. Mentre i tifosi della Curva Fiesole hanno affisso uno striscione con su scritto 'Forza Joe, Firenze è con te'.