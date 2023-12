Fiorentina, Non mollare, è il momento di reagire!

Vincenzo Italiano ha dichiarato alla vigilia della partita con il Torino in programma domani alle 18.30 al Franchi: "Ci siamo regalati un Natale sereno insieme alle nostre famiglie, le cose ci stanno andando bene, non è il momento di mollare". "Ci aspetta un test insidioso, ma ci siamo preparati bene e siamo pronti", ha continuato il tecnico della Fiorentina, annunciando, come al solito attraverso i canali del club, il ritorno di Jack Bonaventura e Martinez Quarta assenti nella trasferta vittoriosa di Monza. Recuperato anche Beltran che una settimana fa era uscito nell'intervallo per una botta al piede.