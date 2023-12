Fiorentina straordinaria nella ripresa, il calcio italiano

Abbiamo fatto un secondo tempo eccezionale, abbiamo avuto molte occasioni, peccato che alla fine non siamo riusciti a sfruttarle. Il tecnico della Fiorentina Italiano esprime la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi contro la Roma, soprattutto nel secondo tempo. "Di fronte - aggiunge a Dazn - avevamo una squadra forte. Il bicchiere è tre quarti pieno e sono contento di quello che i ragazzi hanno mostrato. Vedo una Fiorentina in crescita".