Fiorentina vince a Monza, quarta in classifica.

La Fiorentina ha vinto 1-0 in casa del Monza, grazie al gol di Beltran al 7'. Il punto di svolta della partita è arrivato solo dopo sette minuti: prima Ikoné ha mandato Di Gregorio all'angolo di destra. Il portiere del Monza, che con il suo dirimpettaio Terracciano ha la più alta percentuale di parate in serie A, ha però commesso un errore fatale, depositando sui piedi di Beltran la palla che ha sancito la sconfitta dei brianzoli. I viola salgono al quarto posto in classifica con 30 punti, in attesa degli impegni di Bologna e Napoli. Battuta d'arresto per i brianzoli, che restano a 21 punti.